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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

İHA

Tacizci yaşlı adam gözaltına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında 65 yaşındaki N.Y.’nin kadınları taciz ettiği anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri tarafından tacizci şahıs gözaltına alındı.
Çirkin olay, Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bastonu ile yürüyen bir adamın alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, olay kamuoyunda büyük tepki oluşturdu. Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tacizci adamın 65 yaşındaki N.Y. olduğunu belirleyerek, şahsı gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen N.Y.’nin emniyet binasına girişte bastonu ile birlikte yürümekte zorluk çektiği görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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