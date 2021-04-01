Aydın Çam Fıstığı, Coğrafi İşaret Tescilini aldı

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 19 Haziran 2019 tarih, C2019/071 numarası ile yapılan “Aydın Çam Fıstığı” coğrafi işaret başvurusu 01 Nisan 2021 tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlandı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 19 Haziran 2019 tarih, C2019/071 başvurusu numarası ile müracaatı yapılarak koruma altına alınan “Aydın Çam Fıstığı” Türk Patent ve Marka Kurumu, ilgili kurumlar nezdinde incelenmesinin ardından coğrafi işaret başvurusu, 01.04.2021 tarihli Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlandı.

Coğrafi işaret tescilinin, ürünü benzerlerinden ayırıp kökenini ve üreticisini koruduğunu, yerel ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ”Aydın Ticaret Borsası olarak ilimiz ile özdeşleşmiş olan tarımsal ürünlerimizin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için koruma altına alınması noktasında coğrafi işaret çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekonomik değeri yüksek aynı zamanda ihracatı yapılan Aydın Çam Fıstığı için coğrafi işaret başvuru sürecimizi tamamladık. Aydın Çam Fıstığı için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapmış olduğumuz coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmış olup üç aylık itiraz süresinin tamamlanmasının ardından coğrafi işaret tescil belgesi alınmış olacaktır” dedi.

Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın ili ve bölge ekonomisi açısından önemli bir katma değer ürünü olan çam fıstığının ulusal ve uluslararası boyutta bilinir kılınması adına çalışmalarına devam edeceklerini belirten Çondur, ”Bölgemizin marka değerini arttırmak, tarımsal ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına başlayacağız" diyerek Aydın Çam Fıstığı coğrafi işaret başvuru sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aydın ilinin sunduğu coğrafi özellikleri ile tüm Türkiye için eşsiz bir değer olan Aydın Çam fıstığı, yöre halkına önemli gelir kaynağı oluşturması nedeniyle kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’de üretilen çam fıstığının yüzde 60’ının Aydın ilinden karşılandığı ve ilin çam fıstığında da giderek artan ihracat potansiyeline sahip olduğu ve yörede üretilen çam fıstığının yüzde 80’inin ihraç edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.