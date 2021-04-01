Pazara gelen kadınları taciz eden bastonlu adam tutuklandı (2)

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TUTUKLANDI

Pazar yerinde eliyle kadınları taciz eden Nusret Y. (65), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmeyen Nusret Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Nusret Y., cezaevine gönderildi.İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

2021-04-01 20:41:11



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