Tacizci yaşlı adam tutuklandı

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Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında kadınları taciz eden 65 yaşındaki N.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Aydın’ın Söke’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bastonu ile yürüyen bir adamın alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, olay kamuoyunda büyük tepki oluşturdu. Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tacizci adamın 65 yaşındaki N.Y. olduğunu belirleyerek, şahsı gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen N.Y.’nin emniyet binasına girişte bastonu ile birlikte yürümekte zorluk çektiği görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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