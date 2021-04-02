ASKİ ekiplerini çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Aydın il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.



ASKİ ekipler bir taraftan yeni su kaynakları arayıp bu kaynakları vatandaşlarla buluştururken bir taraftan da kullanılan kaynakların daha verimli olmalarını sağlamak için yoğun çaba sarf edip kuraklığa karşı önlem alıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu su yönetimine özel önem gösterdiklerinin altını çizerken "Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetmeli ve kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız" dedi.



Çine'nin Ovacık Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler, mahalleye su sağlayan yüksek rakımlı bölgelerdeki içme suyu kaynaklarının bakımlarını yapıyor. Olası kuraklıklara karşı yapılan çalışmalarda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Olası kuralığa karşı vatandaşları uyaran Başkan Çerçioğlu, "Su kaynaklarımızın veriminin sürdürülebilir olması onları dikkatli kullanmamıza bağlı. Bu sebeple Aydın genelinde, özellikle de kuraklık durumlarında su sıkıntısı yaşanabilecek bölgelerde su kaynaklarımızın bakımlarını tam yapıp gerektiğinde bu mahallelerimize yeni kaynaklar sağlıyoruz. Gelecekte susuzluğun bizi yönetmemesi için bizler şimdiden suyu ve su kaynaklarımızı verimli yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.



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