ADÜ Hastanesi’nde devir teslim töreni gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başmüdür Vekili olarak atanan Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, 1 Nisan 2021 tarihinde ‘Başmüdürlük’ görevini devir teslim töreni ile Numan Fikret Demirci’den devraldı.

ADÜ Üniversite Hastanesi’nin yeni Başmüdürü Erdal Meşe, Demirci’ye yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



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