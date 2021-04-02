İncirliova ilçe semt pazarı Pazartesi kurulacak

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Aydın'ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet ve Acarlar Mahallelerinde Pazar günleri kurulan semt pazarı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Pazartesi gününe alındı.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Aydın'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Alınan karar doğrultusunda İncirliova ilçesindeki Cumhuriyet ve Acarlar Mahallelerinde Pazar günleri kurulan semt pazarı Pazartesi'ye alındı. İncirliova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cumhuriyet ve Acarlar Mahallelerimizde Pazar günü kurulan semt pazarları Pazartesi günü kurulacaktır. Tüm halkımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.



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