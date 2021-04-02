Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı

Lenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya girilirken 48 puanla üçüncü sırada yer alıp Play-Off'u garantileme hesapları yapan Nazilli Belediyespor'da hafta başındaki kongrede seçilen yönetimde, görev dağılımı yapıldı. Başkan Soner Yelkovan'ın güven tazelediği genel kurul sonrası ilk yönetim toplantısında Başkanvekili Mustafa Tınas, Sportif İşler Sorumlusu Ünal Önal, İdari İşler Sorumlusu Mesut Yörükoğlu, Mali İşler Sorumlusu Kadir Mutlu, Muhasip Üye Durmuş Kural, Basın Sözcüsü Recep Sakarya, Genel Kaptan Haluk Volaka, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Koşar, Hukuk İşleri Sorumlusu Rıdvan Çetiner, Sağlık İşleri Sorumlusu Ercan Sarıot, Futbol Altyapı Sorumlusu Oktay Asuman ve Murat Şen, Basketbol Sorumlusu Öğünç Tokgöz, Amatör Şubeler Sorumlusu Uygar Karadayı ve Hakan Şengel, Tesis Sorumlusu Ali Gölgesiz ve Özen Akgün, Taraftar Sorumlusu Caner İnceoğlu ve Mustafa Tanrıkulu, Reklam ve Medya Sorumlusu Gökhan Çamurcu, Caner İnceoğlu ve Osman Bilgen olarak belirlendi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-04-02 10:35:01



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