Kaymakam Soley’den HES Kodu Hatırlatması

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, HES Kodu uygulamasını hatırlatarak görevlilere yardımcı olunmasını istedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da koronavirüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, ortak kullanım alanlarındaki HES Kodu uygulaması da devam ediyor. Toplu taşıma araçları, yeme içme yerleri, kamu kurumları gibi birçok ortak kullanım alanında vatandaşların HES Kodunu göstermesi isteniyor. HES Kodunun önemi ve kullanımının önemine dikkat çeken Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise yaptığı açıklama ile Karacasulu vatandaşlara seslendi. HES Kodunun gösterilmesi konusunda görevlilere yardımcı olunması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Soley, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Değerli Karacasulular. Lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme yerleri ile marketlere girişlerde ve toplu taşıma araçlarına binerken mutlaka HES Kodumuzu verelim. İşletme sahiplerine ve çalışanlarına bu konuda yardımcı olalım” ifadelerine yer verdi.

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