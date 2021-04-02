Çerçioğlu; "Türkiye yeniden Atatürk kadınlarının omuzlarında yükselecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerçioğlu; "Türkiye yeniden Atatürk kadınlarının omuzlarında yükselecek

İHA

Çerçioğlu; "Türkiye yeniden Atatürk kadınlarının omuzlarında yükselecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye'de belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınma tarihi olan 3 Nisan 1930'un 91. yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Mesajında kadınların elde ettikleri haklardan bir geriye gidişin asla kabul edilmeyeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Mücadelemiz herkesin eşit bireyler olmasına kadar, kadınla erkeğin eşit haklara sahip olacağı güne kadar sürecek" dedi.

3 Nisan 1930 tarihinin Türk kadınları için bir milat olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bugüne kadar seçilen benim gibi onlarca kadın belediye başkanı ve seçimle görev başına gelen her kadın, bu tarihin ne kadar kıymetli olduğunu iyi bilmektedir. Biz kadınlar, Atatürk Cumhuriyetinin en büyük kazanımlarından olan kadınların seçme ve seçilme haklarını almalarının büyük bir devrim olduğunu bilincindeyiz. Bu eşitlik ilkesini ruhlarının en derininde hisseden biz kadınlar, kazandığımız haklarımızdan geriye dönüşü asla kabul etmiyoruz.Gün 3 Nisan olsa da, yıl artık 1930 değil! Günümüz dünyası büyük bir dönüşümün içerisine girmişken, bizlere düşen görev, 91 yıl önce aldığımız haklarımızın tam anlamıyla kullanılmasını sağlamaktır. Bunu sadece seçme ve seçilme özelinde değil, yaşam hakkı noktasında da sıkı sıkıya savunuyoruz. Bu noktadan bakarsak, özellikle İstanbul Sözleşmesi gibi temel insan hakkı olan yaşamı savunan her türlü hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Kadınların eşitlik ilkesine yaşam hakları kadar kuvvetle sarıldıklarını kaydeden Çerçioğlu, "Ne yazık ki bir asra yaklaşan sürede demokratik temsiliyet noktasında istenen eşitlik sağlanamadı. Kadınlarımız Türkiye'nin dört bir tarafında birer birer katledilirken, eşitlik ilkesine de yaşam hakkımız kadar kuvvetli sarılıyoruz. Bizlere seçme ve seçilme hakkını veren ve buralarda olmamızı sağlayan kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. 'Ruhları şad olsun' dediğimiz bu önderlerimizin tam da istedikleri gibi bir Türkiye mümkün ve bu Türkiye, yeniden Atatürk kadınlarının omuzlarında yükselecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke yeni bölümler için YÖK’ün kararını bekleyecek ADÜ’nün Söke Fakülte ve Yüksek Okulları Bünyesinde Açılması Planlanan 8 Anabilim Dalı, 3 Bölüm, 2 Normal Öğretim Programı, 2 İkinci Öğretim Programı Senatodan Geçti
YEREL HABERLER Söke yeni bölümler için YÖK’ün kararını ...
Devrilen otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı
Gazeteciler Cemiyeti, Başkan Özcan’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Gazeteciler Cemiyeti, Başkan Özcan’ı ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
YEREL HABERLER Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile bir arada
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'in muhtarları ile ...
Kaymakam Soley’den HES Kodu Hatırlatması
YEREL HABERLER Kaymakam Soley’den HES Kodu Hatırlatması
Kapı önüne bırakılan çöp tutuştu, doğalgaz sayacı yandı
YEREL HABERLER Kapı önüne bırakılan çöp tutuştu, doğalgaz sayacı ...
Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası'nda hırsızlık şüphelilerine operasyon: 2 ...
Sultanhisar’da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi
YEREL HABERLER Sultanhisar’da kaybolan yaşlı kadından acı haber ...
Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti
YEREL HABERLER Aydınlı şoförler Otizm'e dikkat çekti
Söke’de Otizm için el izlerini bıraktılar, “Biz Buradayız” dediler
YEREL HABERLER Söke’de Otizm için el izlerini bıraktılar, “Biz ...
Kaybolduktan 17 saat sonra 'Elbet'in bulduğu Alzheimer hastası hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Kaybolduktan 17 saat sonra 'Elbet'in bulduğu ...
Kaybolduktan 17 saat sonra 'Elbet'in bulduğu alzheimer hastası hayata tutunamadı - ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kaybolduktan 17 saat sonra 'Elbet'in bulduğu ...
Kuşadası polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kuşadası polisi suçlulara göz açtırmıyor
Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı
Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor
YEREL HABERLER Karacasu'da 12 bin ahlat ağacı aşılanıyor
ADÜ öğretim üyesinin geliştirdiği yerli ve milli ilk sözel olmayan bilişsel test, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyesinin geliştirdiği yerli ve milli ilk ...
İncirliova ilçe semt pazarı Pazartesi kurulacak
YEREL HABERLER İncirliova ilçe semt pazarı Pazartesi kurulacak
Köşk ilçe pazarı Pazartesi kurulacak
YEREL HABERLER Köşk ilçe pazarı Pazartesi kurulacak
Serada incir döneminde hedef yıl boyunca üretim
YEREL HABERLER Serada incir döneminde hedef yıl boyunca üretim
Başkan Atay, “Otizmin farkındayız, farklılıklarımızla yan yanayız”
YEREL HABERLER Başkan Atay, “Otizmin farkındayız, farklılıklarımızla ...
Sultanhisar MYO'da ilk yardım semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Sultanhisar MYO'da ilk yardım semineri düzenlendi
Başkan Atay'ın 2 yıllık faaliyetleri video ile anlatıldı
YEREL HABERLER Başkan Atay'ın 2 yıllık faaliyetleri video ile ...
ADÜ Hastanesi’nde devir teslim töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Hastanesi’nde devir teslim töreni gerçekleşti