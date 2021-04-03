Aydın Valiliği’nden ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Kurt ile ilgili açıklama “Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt’un Didim Akbük’te ölü bulunması ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.

Aydın’ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük Mahallesi Çamlık Koyu yakınlarındaki sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt’un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti.

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