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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu (2)

DHA

Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu (2)


AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Aydın'ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Didim'in Akbük Mahallesi'nde, otomobilinde ölü bulunmasının ardından Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir."
CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Kaymakam Kurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un, Kuyucak ilçesine giderek Kaymakam Yılmaz Kurt'un eşine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi. Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK
2021-04-03 03:28:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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