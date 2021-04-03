Aydın'da sokaklar boş kaldı

Korona virüs risk haritasında kırmızı renk ile 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Aydın’da dün akşam itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kentte Cumartesi ve Pazar günleri yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlamada kentin kalabalık sokak ve meydanlarının yanı sıra, işlek caddeler de boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre turuncu renk ile yüksek riskli iller arasından vaka sayılarındaki artış nedeniyle kırmızı renk ile çok yüksek riskli iller arasına dahil olan Aydın’da, hafta sonu için uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Cumartesi günü de kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlama dışındaki günlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen ve kalabalık görüntülerine alışkın olunan Adnan Menderes Bulvarı, Cumartesi günü boş kaldı. Kırmızı kategoride yer alan Aydın’da dün akşam 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

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