Aydın ve Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Aydın'da yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen ve gün boyu sürecek olan fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Nisan Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Aydın çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer kısa süreli ve kuvvetli olmak üzere fırtına (4060 km/sa, yer yer 6090 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



Ege denizinde de fırtına bekleniyor



Öte yandan yapılan ikinci bir açıklamada da Ege Denizi'nde de fırtına beklendiği ifade edilerek, "Ege Denizi’nde rüzgarın yarın 4 Nisan Pazar sabah saatlerinden itibaren 5 Nisan Pazartesi saat 03.00'a kadar güney ve güneydoğu, öğle saatlerine kadar kuzeyinde güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor"denildi.



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