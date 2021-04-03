Aydın'da tehlikeli yükseliş Aydın'da Korona virüs vaka sayıları arttı

Sağlık Bakanlığı, illere göre 27 Mart2 Nisan arasında illerde her 100 bin kişide görülen Korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Haritada Aydın ilindeki vaka sayısında artış gözlenirken geçtiğimiz hafta 109,11 olan oranın bu hafta 153,16'ya yükselmesi tehlikeyi gözler önüne serdi.



Sağlık Bakanlığı, 27 Mart2 Nisan tarih aralığına ait il bazında her 100 bin kişide görülen Korona virüs güncel sayılarını yayımladı. Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis ise 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu. Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana vaka sayıları Aydın'da da, 814 Şubat arasında 35,21, 1521 Şubat arasında 37,71, 2026 Şubat arasında 42,24, 27 Şubat5 Mart arasında 49,42, 612 Mart arasında 58,71, 1319 Mart arası 69,07 ve 2026 Mart arasında 109,11 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan ve son olarak 153,16 olarak açıklanan her 100 bin kişide görülen Korona virüs vaka sayılarındaki artış 'çok yüksek riskli iller' kategorisine geçen Aydın'da vatandaşlar arasında endişe oluşturdu.

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