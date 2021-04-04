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Başkan Özcan; “Pandemiye rağmen ticari işletmelerin açılması bizi mutlu ediyor”

İHA

Başkan Özcan; “Pandemiye rağmen ticari işletmelerin açılması bizi mutlu ediyor”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gıda işletmesi Belediye Başkanı Kürşat engin Özcan'ın katılımı ile açıldı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın kurdelesini keserek Nazillililerle buluşturduğu işyerinde konuklara döner ikram edilirken CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ile işyerinin kafe kısmında sembolik bir bilardo maçı yapan Başkan Özcan, işyerinin ilçe ekonomisine değer katacağını belirtti.
Açılışa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye meclis üyeleri, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Durmuş Kural, İYİ Parti İlçe Yönetimi, diğer siyasi Partilerin temsilcileri, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, ilçedeki Esnaf Odalarının Başkanları, işyeri sahiplerinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.
“Pandemiye rağmen ticari işletmelerin açılması bizi mutlu ediyor”
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Pandemiye rağmen ticari işletmelerin açılmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek “Nazilli’mizde yeni iş yerlerinin açılması bizim için kıvanç kaynağı. Şöyle ki hem salgın dönemi hem de ekonomik noktada yaşanan sıkıntılar dikkate alındığında Nazilli’deki ticari hayatın faaliyetinin devam ettiği, sürekliliğinin arz etmiş olduğu ciddi göstergelerinden bir tanesi olan bu işyerinin açılışı bizim için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bizim için bir mutluluk kaynağı. Bölgedeki yapılanmanın tamamlanması, alt yapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla birlikte lokasyonun ayrı bir cazibe merkezi haline getirilmesi noktasındaki bu güzel, güzide iş yerinin açılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Nazilli halkı herşeyin en iyisine ve en güzeline layık. Bu noktada işletmeci arkadaşlara gösterdikleri hassasiyet ve fedakarlıktan dolayı çok çok teşekkür ederim” dedi.

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