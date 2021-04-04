Evi yanan aileye Başkan Atabay’dan destek

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileye destek Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’dan geldi.

Geçtigimiz günlerde Didim'e bağlı Balat Mahallesinde bir evde meydana gelen yangın büyük çaplı hasara yol açmıştı. Yangın sonucu Güngör ailesinin yaşadığı ev ve eşyalar kullanılmaz hale gelirken, aileye en büyük destek Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'dan geldi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Balat Mahallesinde yangın sonucu evleri zarar gören Osman Güngör, Semra Güngör ve kızları Ayşe Güngör'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yangının ardından geniş çaplı hasarın meydana geldiği ev ilgili bilgiler alan ve incelemeler de bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Belediyesi ekipleri tarafından evin kısa süre içerisinde yenilenip yapılacağını, sıfır bir şekilde aileye teslim edileceğinin müjdesini verdi.

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