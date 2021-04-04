Aydın’da bir mahalle karantinaya alındı

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Aydın’ın Buharkent ilçesinde Yukarı Savcıllı Mahallesi artan korona virüs vakaları nedeniyle 10 gün süre ile karantinaya alındı.

Aydın’da artan korona virüs vakaları nedeniyle önlemler ve denetimler sıklaştırılmaya başlandı. Son olarak Buharkent’ te bir mahalle karantinaya alındı. Buharkent Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yukarı Savcıllı Mahallemizde 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır” denildi.

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