Aydın’da yeni hafta yağışlı geçecek

Aydın’da iki günden bu yana aralıklarla etkili olan yağışlı hava hafta boyunca devam edecek.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da yeni haftanın yağışlı geçmesi bekleniyor. Aydın’da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, yarın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, güney ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına, Çarşamba merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü aralıklı yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı havalar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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