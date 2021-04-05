Aydın BŞB voleybolda beşincilik yarışında

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AYDIN, (DHA) Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 etabında Galatasaray'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 5-6 etabındaki ilk maçına çıkacak. Aydın temsilcisi, 5-8 etabında Yeşilyurt'u eleyen Nilüfer Belediyespor'la rakip olacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak. İki galibiyete ulaşan tarafın sezonu 5'inci sırada tamamlayacağı seride 2'nci maç 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-04-05 11:49:26



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