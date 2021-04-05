Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor

İHA

Drone ile pide servisi görenleri şaşırtıyor

Aydın’ın pide turizmi ile ünlü Yenipazar ilçesinde bir pideci pandemi nedeniyle düşen pide satışlarını artırmak için ilginç yöntemlere başvurarak müşterilerini memnun etmeye çalışıyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun temassız pide servisini haftada iki gün drone ile yapan pideci, amacının pide satışlarının artması için dikkat çekmek olduğunu söyledi.
Yenipazar ilçesini AydınDenizli Karayoluna bağlayan Büyük Menderes Köprüsü 7 ay önce yıkılarak, yerine yenisi yapılana kadar hem pandemi hem de köprü olmamasının etkisiyle işlerinin oldukça düştüğünü ifade eden pideci Ahmet Karayer, “İlçede pidecilik ile geçimini sağlayan 17 pideci esnafıyız. Zaten pandemi ile birlikte işlerimiz neredeyse kalmadı diyebiliriz. Bir de köprünün yıkılması bizleri iyice zora sokmuştu. Paket servisi yaparak ancak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve güneydeki Dalama ve Donduran Mahalleleri arasındaki köy yollarını kullanarak pide yemek isteyenler dışında müşterimiz kalmadı. Biz de özellikle hafta sonu kısıtlamalarında müşterilerimize hizmet etmek ve onların bu lezzetten mahrum kalmamalarını sağlamak amacıyla ilginç bir yöntem kullandık. Drone pilotu bir arkadaşımızdan hafta sonları destek istedik. Kendisi de ücretsiz olarak destek veriyor. Bir kilometre alandaki müşterilerimize drone ile pide servisi yapıyoruz. Amacımız pideci esnafımıza ve pidelerimizden vazgeçemeyen müşterilerimize destek vermek. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat çekerek bir an önce pandemiden kurtulup eski günlerimize dönmek” dedi.
Karayer konuşmasının sonunda, herkesi Yenipazar’ın eşsiz lezzetleri arasında ilk sırada yer alan ve 17 pideci esnafının ekmeğini kazandığı muhteşem pidelerden tatmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın BŞB voleybolda beşincilik yarışında
YEREL HABERLER Aydın BŞB voleybolda beşincilik yarışında
Aydın’da KGYS’den 2 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS’den 2 kişiye işlem yapıldı
Koçarlı’nın gençlik projelerine tam destek
YEREL HABERLER Koçarlı’nın gençlik projelerine tam destek
AFAD kıyıdan, dalgıçlar nehirde arıyor
YEREL HABERLER AFAD kıyıdan, dalgıçlar nehirde arıyor
Kuşadası'nda yeni 112 istasyonu ve motorize ekip göreve hazır
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yeni 112 istasyonu ve motorize ekip ...
Karacasu’ya Çerezlik Ayçiçeği desteği
YEREL HABERLER Karacasu’ya Çerezlik Ayçiçeği desteği
Aydınlı şoförler taşıma hizmetlerini sürdürebilmek için zam istiyor Başkan Özmeriç; 2 yıldır aynı fiyata hizmet veren şoför esnafı artık maliyeti karşılayamaz hale geldi
YEREL HABERLER Aydınlı şoförler taşıma hizmetlerini sürdürebilmek ...
Aydın'da araçlar çamura boyandı
YEREL HABERLER Aydın'da araçlar çamura boyandı
Aydın’da yeni hafta yağışlı geçecek
YEREL HABERLER Aydın’da yeni hafta yağışlı geçecek
ADÜ Rektörlüğü amirallerin bildirisini kınandı
YEREL HABERLER ADÜ Rektörlüğü amirallerin bildirisini kınandı
Üreme döneminde olan yaban hayvanları ve kuşlar için vatandaşları uyardılar
YEREL HABERLER Üreme döneminde olan yaban hayvanları ve kuşlar için ...
Aydın’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aydın’da bir mahalle karantinaya alındı
Ovaeymir çocuk parkı açıldı
YEREL HABERLER Ovaeymir çocuk parkı açıldı
Evi yanan aileye Başkan Atabay’dan destek
YEREL HABERLER Evi yanan aileye Başkan Atabay’dan destek
Kuşadası’nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nın Bir Vizyon Projesi Daha Görücüye Çıktı
Başkan Özcan; “Pandemiye rağmen ticari işletmelerin açılması bizi mutlu ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Özcan; “Pandemiye rağmen ticari işletmelerin ...
Kuşadası Belediyesi’nden ‘Sağlıklı Hamilelik’ semineri
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ‘Sağlıklı Hamilelik’ ...
Kaymakam Soley'den ev ziyareti uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakam Soley'den ev ziyareti uyarısı
Aydın'da tehlikeli yükseliş Aydın'da Korona virüs vaka sayıları arttı
YEREL HABERLER Aydın'da tehlikeli yükseliş Aydın'da Korona virüs ...
Aydın ve Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Aydın ve Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Kaymakam Yılmaz Kurt memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz Kurt memleketi Trabzon'da son ...
NGC Başkanı Özmen’in acı günü
YEREL HABERLER NGC Başkanı Özmen’in acı günü
Aydın'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Aydın'da sokaklar boş kaldı
İçerisinde doğal gaz trafosu bulunan parkta çıkan yangın panikletti
YEREL HABERLER İçerisinde doğal gaz trafosu bulunan parkta çıkan ...