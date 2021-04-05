Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın’da yarın sabahtan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (6090 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.



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