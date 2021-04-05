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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da Mart ayında 513 trafik kazası meydana geldi

İHA

Aydın’da Mart ayında 513 trafik kazası meydana geldi

Aydın’da 2021 yılı Mart ayında 242 maddi hasarlı, 270 yaralamalı olmak üzere 513 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Mart ayı içerisinde toplam 163 bin 786 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 997 araca 9 milyon 857 bin 045,00 TL para cezası tatbik edilmiştir. Mart ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 427 sürücü ve 1509 araç trafikten men edilmiş, 366 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Mart ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 242 maddi hasarlı, 270 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 513 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 373 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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