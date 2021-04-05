Kuşadası’nda Avukatlar Günü kutlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında basın açıklamasında bulunuldu.

Aydın Barosu, Kuşadası Temsilcisi Av.Emrah Alyanak, ve yönetim kurulu üyeleri avukatlar günü dolayısıyla Kuşadası Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Kovid19 pandemisi kuralları nedeniyle bu yıl törensiz gerçekleştirilen avukatlar günü kutlamasında Kuşadalı avukatlar, Aydın Barosu’nun hazırlamış olduğu ortak basın bildirisini okudu.

Kuşadası Adalet Sarayı, Atatürk heykeli önünde basın bildirisini okuyan Alyanak, "Bizim varlığımız hukuk güvenliğinin, bizim bağımsızlığımız bağımsız yargının ön değil, öz koşuludur. Biz avukatız. Biz yargının olsa da oluru değil, olmazsa olmazıyız. Biz avukatız. İnsanlarımızın masumiyet karinesinin, yurttaşlarımızın lekelenmeme hakkının, bütün haklarının savunması bizden sorulur. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır” diye konuştu.



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