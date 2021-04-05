Kuşadası’nda geri dönüşümde Karekod dönemi

Kuşadası Belediyesi, kente karekodlu geri dönüşüm kafesleri yerleştirmeye başladı. Sürdürdüğü ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde yürüttükleri çalışma ile üzerinde karekod bulunan 200 yeni kafesi eskileriyle değiştirdi.

“Geleceğimizi Koruyoruz” sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını yürüten Kuşadası Belediyesi, son 24 ayda 7 bin 400 ton ambalaj atığı ve 63 bin 700 kilogram bitkisel atık yağ topladı. Belediye hizmet binalarında gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmaları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya da hak kazanan Kuşadası Belediyesi, şimdi de eskiyen geri dönüşüm kafeslerini yenileriyle değiştirmeye başladı.

"Karekodlu kafesler"

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki çeşitli noktalara 200 yeni geri dönüşüm kafesi yerleştirildi. Modern görünümleri ile beğeni toplayan kafeslerin üzerinde karekod da yer aldı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, dolu olan geri dönüşüm kafeslerinin boşaltılması için cep telefonlarından konum bilgilerini de içeren karekodu okutup, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne mesaj yollayabiliyor. Mesajı alan ekipler ise hemen harekete geçip geri dönüşüm kafesini boşaltıyor.

“Kaynakları verimli kullanmak zorundayız”

Temiz bir çevre hedefiyle geri dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Doğanın korunmasında geri dönüşüm çok önemli bir yere sahip. Atıkları geri dönüştürerek hem çevremizi daha temiz tutabilir hem de ekonomimize girdi sağlayabiliriz. Kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle hemşehrilerimden geri dönüştürülebilir atıklarını yenilediğimiz kafeslere atmalarını rica ediyorum” diye konuştu.



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