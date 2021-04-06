Kuşadası’nda Mezar Taşları Uzman Rehber Eğitimi başladı

Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği’nin birlikte hazırladıkları TUREB onaylı “ İslam Sonrası Türk Defin Kültürü ve Mezar Taşları Sanatı “ adlı uzman rehber eğitimleri başladı.

514 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 7 gün, 56 saat sürecek online (çevrimiçi) eğitim " Zoom " üzerinden yapılacak. Nisan 2021 Pazartesi günü başlayan eğitime ruhsatname sahibi 34 eylemli turist rehberi katıldı. Eğitim müfredatında yer alan 21 ders, alanlarında uzman 21 akademisyen tarafından verilecek. Her gün 3 konu ders olarak anlatılacak . “ Türk Tarikatları ve Tacı Şerifler M. Akif Köseoğlu , Kuşadası Türkİslam TarihiMahmut Ökçesiz ve Anadolu Selçuklu KümbetleriDoç. Dr. Başak Burcu Eke. Eğitim 6 Nisan 2021 Salı günü; Ahlat Mezar Taşları, Erkek Mezar Taşları ve Mezar Taşlarındaki Edebi Metinler “ konulu derslerle devam edecek.



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