Aydın’ın nostaljik fotoğraflarında oluşan köşe geçmişe götürüyor

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Aydın’ın eski fotoğraflarının bulunduğu köşe insanları geçmişe götürüyor.

ADÜ Hastanesi’nde eski Aydın fotoğraflarının bulunduğu bir köşe hazırlandı.

Çalışma ile Aydın’da dünden bugüne nelerin değiştiğinin gösterilmesi ve kentin kısa bir geçmişinin görsel olarak anlatılması amaçlanıyor. Fotoğraf köşesinde; Tren Garı, Aydın Meydanı, Sevgi Yolu, Ramazan Paşa Camii, İstasyon Meydanı gibi Aydın için önemli değere sahip noktaların kareleri bulunuyor.

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