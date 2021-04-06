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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezan sesinden rahatsız olup şikayet etti

İHA

Ezan sesinden rahatsız olup şikayet etti

Aydın’ın Söke ilçesinde bir vatandaş ezan sesinden rahatsız olduğunu belirterek belediyeye şikayette bulundu.
Bağarası Mahallesi’nde yaşayan Ali Deniz, Söke Belediyesinden aldığı tebligat ile şoka uğradı. Kendisine tebliğ edilen yazıda evinin üstünde bulunan merkezi ezan sisteminden rahatsız olan bir vatandaşın sistemi şikayet ettiğini gören Deniz, "Bulunduğumuz konum Kalcık yolu üzeri. Mahallemize en yakın cami 1,5 kilometre uzaklıkta ve hemşehrilerimiz de benim bir dönem burada imamlık yaptığım için konuyu bana ileterek ezanı şerifi duymakta zorlandıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili olarak mahallemize bir cami kazandırmak istedim ama pandemi sebebiyle bu projemiz biraz yavaş ilerliyor. Nasip olursa en yakın zamanda projemize başlayacağız. Bağarası’nda uzun süre imamlık yaptım. Bu sorunun acil olarak çözüme kavuşması için girişimlerde bulundum. Özellikle Ramazan ayında hemşehrilerimiz oruçlarını açmak için ezanı duymakta zorlandıklarını ve pencerelerde beklediklerini söylediler" dedi.

"Hukuki girişim başlatacak
Kendi cebinden harcama yaparak sistemi kurdurduğunu ifade eden Deniz, "Yaptığım girişimler olumlu sonuçlanmayınca 3 yıl önce cebimden 7 bin lira harcama yaparak mahallemize merkezi ezan sistemi getirdim. 3 yıldır bu arkadaş neredeydi de şimdi birden bire ortaya çıkıverdi. Hoparlörleri evimin üstüne koydum. Ancak bugün Söke Belediyesi zabıta amirinin getirdiği tebliğ ile şok oldum. Ezan sesinden rahatsız olmak ne demektir? Ayrıca burada benim gece gündüz hoparlörlerden ilahi çaldırttığım yönünde de şikayette bulunmuş bu arkadaşımız. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Bir ara sistemin ayarı yapılırken sadece 510 dakikalığına Salavatı Şerif okundu. Merkezi sistemde yaşanan sıkıntı sebebiyle sistemi değiştirerek ezan matik sistemine geçtik. 1 kişi şikayet etti diye bugün gelen görevli arkadaşımız bunu söküp götüreceğini beyan etti. Bende cihazların şahsıma ait olduğunu ve sökemeyeceğini söyledim. Şu an maalesef cihazın fişini şikayet sebebiyle çektim. Ama bununla ilgili hukuk mücadelesini başlatacağım. Bu durumdan ezanı şerifin sesinden rahatsız olan her kimse hakkında yasal işlemlere de başlayacağım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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