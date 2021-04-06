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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKT Trailer ADÜ'lü öğrencilere kapılarını açtı

İHA

OKT Trailer ADÜ'lü öğrencilere kapılarını açtı

Mezun olmadan çalışma hayatına atılan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencileri OKT Trailer’ı ziyaret etti.

ADÜ Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) ile OKT Trailer arasında öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve mezun olduktan sonra OKT Trailer’da istihdamlarını sağlamak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, mezun olmadan işbaşı yapan Üretimde Kalite Kontrol Programında kayıtlı 8 öğrenci, OKT Trailer’ı ziyaret etti. Ziyarete Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, Üretimde Kalite Kontrol Programı Öğretim Elemanları ile OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve yöneticiler katıldı.

Ziyarette öğrenciler kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla ADÜ ve OKT Trailer’a teşekkürlerini dile getirdiler. Mezun olmadan istihdam edilmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını, pratik eğitim ve uygulama becerisi kazandıklarını belirten öğrenciler, ayrıca derslerine herhangi bir engel teşkil etmeden çalışma hayatına başladıklarını belirtti. Öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından Koçarlı MYO ve OKT Trailer heyetleri yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, mezun olmadan tercih edilen öğrencilerin ADÜ'yü gururlandırdığını belirterek, bu imkanı sağlayan OKT Trailer’ın yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Sürekli olarak sektör ile iş birliği içinde olduklarını, mesleğinde uzman ve sanayinin istediği nitelikte kalifiye teknikerleri yetiştirmenin önemini vurgulayan Doç Dr. Onur Yılmaz, bunun uzun ve yorucu bir yolculuk olduğunu fakat öğrencilerin kendi alanları ile ilgili mezun olmadan çalışma hayatına başladıklarını görmenin gurur ve mutluluğunun her şeyin önüne geçtiği vurguladı. Doç. Dr. Yılmaz ayrıca OKT Trailer’ın Koçarlı Meslek Yüksekokulu’na kurmayı planladığı Mekanik Test Merkezi’ne vermiş olduğu destek için de teşekkür ederek, işbirliklerinin sadece bunlarla sınırlı olmadığını bundan sonraki süreçte de birçok proje gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

İş tecrübesi ile mesleğinde uzmanlaşmış bireyler yetiştirilecek
Üniversiteler aracılığı ile sanayinin en büyük ihtiyacı olan mesleğinde uzman çalışan ihtiyacının karşılanması için katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, “Teorik eğitim gören öğrencilerimizin pratik eğitim ile desteklenip iş tecrübesi edinerek mesleğinde uzmanlaşmış bireyler yetiştirilmesi için üniversitesanayi iş birliğine şirket olarak oldukça önem veriyoruz. Bu tür projelerin sürdürülebilir olması, ülke istihdamına katkı sağlarken sanayi sektörünün en önemli kaynağı olan kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasına büyük destek sağlayacaktır. Çalışma hayatında mezun olmadan yarı zamanlı olarak bizlerle çalışmaya başlayan ‘Üretimde Kalite Kontrol’ öğrencilerimizin adaptasyon ve uygulama süreçlerindeki çalışma azimlerinden çok memnunuz. Mezuniyetleri sonrasında öğrencilerimizi şirketimizde tam zamanlı olarak aramızda görmek istiyoruz” dedi.

'Mühendis Formasyon Eğitim Kursu' başlıyor
Üniversite sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında birden fazla projelerinin mevcut olduğunu ifade eden OKT Trailer Genel Müdürü Maraş, “Nisan ayı içinde başlayacak olan Mühendis Formasyon Eğitim Kursu ile konusunda uzman ADÜ öğretim elemanları eşliğinde yeterli altyapı olanakları kullanılarak otomotiv, makine ve metal sektöründe çağa uygun nitelikli mühendislerin çalışma hayatına entegrasyonunu sağlamak amaçlı hazırlanan projemiz hayata geçecektir. Çalışma hayatına yeni başlayacak olan veya en fazla 12 yıl çalışma deneyimi olan ilgili bölüm mühendisleri ve yüksek lisans yapmakta olan mühendisleri kapsayan projeye katılmaya hak kazanan adaylar profesyonel çalışma hayatı tecrübesi, ileri mühendislik uygulamaları, uluslararası geçerliliğe sahip Solidworks Sertifikası ve kurs bitiminde şirketimizde tam zamanlı olarak çalışma fırsatına sahip olacaklar. Kursumuza başvurular https://www.okttrailer.com web sitesi üzerinden alınmaya başlandı. Bu projenin makine ve metal sanayi sektörüne örnek teşkil edeceği kanaatindeyiz, benzer projelerimiz ile ülkemizin istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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