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Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi Gün boyunca Erdoğan müzikleri dinliyor, haberlerini takip ediyor

İHA

Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi Gün boyunca Erdoğan müzikleri dinliyor, haberlerini takip ediyor

Otizmli 16 yaşındaki Selçuk Korcum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor. 6 yaşında konuşmaya ’Recep Tayyip Erdoğan’ diyerek başlayan, Erdoğan ile görüşebilmeyi çok isteyen Selçuk, gününün büyük bir bölümünü Erdoğan şarkıları dinleyip fotoğraflarına bakarak geçiriyor.
Aydın’ın Efeler ilçesinde annesi ve kendisi gibi otizmli kız kardeşi ile birlikte yaşayan Selçuk Korcum sabahları Erdoğan şarkılarıyla uyanıyor. Kahvaltı sonrasında bilgisayarının başına geçen Selçuk, gece geç saatlere kadar Erdoğan’ın fotoğraflarına bakıyor, mitinglerini izliyor, müziklerini dinliyor. Erdoğan’ın resimlerinin olduğu kitapları elinden düşürmeyen Selçuk, kitaplardaki Erdoğan fotoğraflarını sevip öpüyor. Haberler üzerinden adım adım Erdoğan’ı takip eden Selçuk, Erdoğan’ın Aydın’a geliş tarihlerini de ezbere biliyor. Annesi ile bir kaç kez Ankara’ya Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için giden, ancak programın uygun olmaması nedeniyle görüşemeyen gencin tek isteği ise onunla görüşebilmek. Selçuk ve annesi Semra Ayhan’ın tek istekleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşebilmek.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok seviyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini belirten otizmli Selçuk Korcum, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu ülke için çok fedakarlık yaptınız. Köprüler, tüneller başta olmak üzere Türkiye’ye birçok yatırım yaptınız. Aydın’da düzenlenen bir mitingine gitmiştim, görememiştim, çok üzülmüştüm. Hatta çok ağlamıştım. Cumhurbaşkanımızın korumalarından biri benim yüzümü okşayıp programının çok yoğun olduğunu söylemişti. Annem ile birlikte onu görmek istediğimi CİMER’e de yazmıştım. Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ve onunla görüşmek istiyorum" diye konuşarak Erdoğan’a Rabia selamı ile selam gönderdi.

Çaya davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine çay içmeye davet eden Korcum, "Cumhurbaşkanımızı öncelikle Aydın'a davet ediyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; beni görür, duyarsanız sizi Aydın'a bekliyoruz. Ben Aydın Efeler Mesudiye Mahallesi'nde yaşıyorum. Bir gün Aydın'a gelin birlikte bir çay içelim. Sizi evimize çaya davet ediyorum" dedi.

"Erdoğan ailemizden biri gibi oldu"
Oğlunun Erdoğan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını ifade eden Selçuk Korcum’un annesi Semra Ayhan, "Evde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın maneviyatı ile yaşıyoruz diyebiliriz. Allah ondan razı olsun. Oğlumun tedavisinde ve iyileşmesinde çok katkısı var. Ona olan bağlılığı ve sevgisi hastalığına da olumlu yönde etki ediyor. Sabahtan akşama kadar onun müziklerini dinliyor, resimlerine bakıyor. Artık Erdoğan ailemizden biri, ailemizin bir parçası oldu" dedi.

"6 yaşında Recep Tayyip Erdoğan diyerek konuşmaya başlamış"
Oğlunun annebaba demeden önce ilk olarak ’Recep Tayyip Erdoğan’ demeye başladığını belirten Ayhan, "6 yaşında ancak konuşmaya başladı. Annebaba demeden ilk olarak ’Recep Tayyip Erdoğan’ diye ritmik olarak söyleyerek konuşmaya başladı. Duruma öğretmenleri bile çok şaşırmıştı. Ondan sonra da konuşması çoğaldı ve gelişti. Bu sevgisi zamanla daha da çoğaldı. Erdoğan’ın Aydın’a gelişini iple çekiyordu. Neredeyse 24 saatini alacak şekilde takip ediyor. 2 kere onu Ankara Beştepe’ye götürdüm, Cumhurbaşkanımızı görebilir miyiz diye, ama görüşemedik, nasip olmadı. Elimden bundan fazlası gelmiyor. Oğlum Erdoğan sevgisi ile mutlu oluyor. Ben de bir anne olarak oğlumun mutlu olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz sesimizi duyması. Kendisi Selçuk ile iletişim kurarsa inanıyorum ki oğlum çok mutlu olacak. Ben de oğlumun mutluluğu ile mutlu olmak isterim" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz her zaman yanımızda"
"Biz iki çocuğum ve ben olmak üzere küçük bir aileyiz" diyerek konuşmasını sürdüren anne Selma Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim çocuklarımdan başka kimsem yok. Hayatta en değerli varlıklarım onlar. Biz küçük bir aileyiz ama hiç kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Sağ olsun devletimiz hep arkamızda. Her türlü haklardan yararlanıyoruz, destekten faydalanıyoruz. Devletimiz vatandaşların yanında olduğunu her zaman hissettiriyor. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlıklı ömür versin ve başımızdan uzun yıllar daha eksik etmesin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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