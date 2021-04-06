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Kırmızıya dönen Aydın'da, sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor

İHA

Kırmızıya dönen Aydın'da, sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor

Aydın pozitif vakaların artması ile kırmızıya dönerken, sokaklarda vatandaşların sosyal mesafesiz görüntüleri dikkat çekti.
Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında “çok yüksek riskli” kategoriye yükselen Aydın’da çalışmalar aralıksız devam ederken, kentin işlek noktalarında da vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Son günlerde pozitif vakalarla birlikte sokaklarda da ciddi artış yaşanmaya başladı. Salgın ile mücadele kapsamında sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çekilse de kentin işlek noktalarında oluşan yoğunluk yüzünden çoğu zaman sosyal mesafe yok oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını göre Aydın’da günlük vaka sayısı ortalama 245 kişi olurken, birçok vatandaşın önemsemeden dışarıya çıkması ve yoğunluk oluşturması ise tepkilere sebep oldu. Yaşanan bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise işi olmayan birçok kişinin sokağa çıktığına dikkat çekerek vatandaşların duyarlı olmasını ve kurallara uymasını istedi.
Aydın Valiliği koordinesinde sokak sokak gezen emniyet ve zabıta ekipleri ise vatandaşları uyarırken, camilerden de zaman zaman kurallara uyulması yönünde anonslar yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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