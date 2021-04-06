'İncirliova Deve Sucuğu'na coğrafi işaret



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova Belediyesi'nin 2017 yılında Türk Patent ve Marka kurumuna kentte üretilen deve sucuğu için yaptığı başvuru sonuçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca ürüne, 'coğrafi işaret' verildi.

İncirliova'da üretimi yapılan ve Türkiye'nin çeşitli illerine kilosu 70 liradan gönderilen deve ürünü sucuğa, Coğrafi İşaretin alınması için bir önceki dönemin MHP'li Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruyu inceleyen kurum 29 Mart 2021 günü 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında İncirliova Deve Sucuğu'nun, Coğrafi İşaret almasını onayladı.

İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda deve çiftliği sahibi olan Aytekin Kaya ise, "Deve sucuğu Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret aldı. Çok da talep var. Türkiye'nin her ilinden alanlar oluyor. Bu coğrafi işaretle dünyanın neresine gidersen git 'deve sucuğu' yazdığın zaman İncirliova çıkacak. İncirliova'nın ismi deve güreşi ve incir ile duyuluyordu şimdi ise deve sucuğu ile daha çok anılacak. Deve ürünleri satılması için de 18 dükkan hizmete açıyoruz. Çok büyük katkı sağlayacağı kanısındayım" dedi.

Sucuk imalatçısı Metin Korucu ise "Alınan coğrafi işaretten sonra Türkiye çapında daha çok duyulacağını ve ilginin artacağını düşünüyoruz. Coğrafi işaretin belgesi elimize gelmeden bile büyük firmalar bizi telefonla arayarak sipariş vermeye başladı" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-04-06 15:15:55



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