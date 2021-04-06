Aydın'da, kayıp liseli Yağmur aranıyor

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve haber alınamayan 10´uncu sınıf öğrencisi Yağmur Dilan Aksu (16) için arama çalışması başlatıldı.

Didim Anadolu Lisesi 10´uncu sınıf öğrencisi olan Yağmur Dilan Aksu, dün saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi´ndeki evinden ayrıldı. Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu, kızının eve dönmediğini öğrenince sokak sokak gezip, aradı. Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yağmur Dilan'dan hala haber alınamazken, arama çalışması başlatıldı. Yakınları, Yağmur Dilan Aksu'nun yerini bilen ya da görenlerden polise haber vermelerini istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-04-06 17:05:12



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