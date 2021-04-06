Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 1-3

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AYDIN, (DHA)Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabındaki ilk maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor´a evinde 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu´ndaki mücadelenin setleri 21-25, 20-25, 25-21 ve 21-25 sonuçlandı. Serinin ikinci maçı 9 Nisan Cuma günü Bursa´da oynanacak. Nilüfer Belediyespor o maçı da kazandığı takdirde sezonu 5´inci, Aydın BŞB ise 6´ncı sırada tamamlayacak. Aydın´ın galibiyeti durumunda seri üçüncü maça uzayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-04-06 19:23:05



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