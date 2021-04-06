Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis olarak görev yapan bir kişi FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması sonucu meslekten ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda görev yapan H.E. isimli bir polis, açılan Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması sonucu meslekten ihraç edildiği öğrenildi.



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