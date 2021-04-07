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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu’na yeni müdür ataması gerçekleştirildi. ADÜ Söke İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Karabıyık, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atandı.

Lisans eğitimini 19871991 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kamu Yönetimi Programında tamamlayan Doç. Dr. Karabıyık, daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve aynı enstitünün Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Doktora eğitimini tamamladı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Karabıyık'a yeni görevinde başarılar diledi.



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