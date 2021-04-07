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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otonom Kontrollü Çiftlik projesi Türkiye finallerine katılacak

İHA

Otonom Kontrollü Çiftlik projesi Türkiye finallerine katılacak

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Değerlendirmesine Aydın’dan katılan 20 projeden 6’sının derece elde ederek bölge finallerinde büyük bir başarıya imza attı. Birinci olan üç proje Türkiye finallerine katılmaya hak kazanırken bu projelerin arasında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Real Time Takip ve Otonom Kontrollü Çiftlik' projesi de yer aldı.
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Uşak'tan katılan öğrencilerin projeleri değerlendirildi. Aydın’dan 3 proje birinci, 2 proje ikinci, 1 proje üçüncü oldu. Toplam 6 proje bölge finallerinde dereceye girerek ödül almaya hak kazanırken; birinci olan üç proje Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Birinci olan projelerden biri de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Gelecek Akıllı Tarımda (GAT) Real Time Takip ve Otonom Kontrollü Çiftlik' projesi oldu. Bilişim Teknolojileri Alanı Atölye Şefi Cenk Uğuray'ın danışmanlığını yaptığı, Bilişim Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencileri Turgay Büber ve Mustafa Yiğit Eroğlu'nu hazırladıkları proje Türkiye finallerinde birincilik için yarışacak.
Projelerinin tüm insanlığı ilgilendiren bir proje olduğuna vurgu yapan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aygün, "Çalışmamızda, Akıllı Tarımın dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri incelenmiş, ülkemiz tarımının teknolojik düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde elde edilen bulgular verilmiştir. Projemiz, Akıllı tarımın dünyamızın geleceği için olmazsa olmaz olması, sosyal, ekonomik ve hayati açıdan sadece ülkemiz için değil tüm dünya açısından büyük öneme sahip olması nedeniyle tüm insanlığı ilgilendiren bir projedir. Durumun ciddiyetini vurgulayarak, ilgili yetkililere, çiftçilere, siyasilere ve tüm vatandaşlara duyurulabilmesi ile farkındalık yaratılabilecektir. Projemizde kullandığımız sensörler yardımıyla aldığımız verileri işledikten sonra, Endüstri 4.0 ve bulut teknolojisi kullanılarak, her türlü mobil cihaz ile ulaşılabilmekte, otonom ya da manuel müdahale ederek gerçek zamanlı kontrol sağlanmaktadır. Elde edilecek olan veri yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yöntemler ile işlenerek, tarımın üretkenliği ve verimi hızla arttıracak, tarımsal ürün verim haritaları çıkarılabilecektir" diye konuştu.

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