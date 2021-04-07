Milletvekili Savaş, ADÜ’lü öğrenciler ile buluştu

AK Parti Aydın Milletvekili KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu’ nu (MYO) ziyaret etti.



Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman, Milletvekili Mustava Savaş’a eşlik ederek Yüksekokul hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönem öğrenci alınması planlanan Seracılık Programı ile ilgili, bilgi veren Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Savaş Duman, Sultanhisar bölgesinin seracılık yatırımları açısından gelişmekte olduğunu, Meslek Yüksekokulu olarak da Sultanhisar Ziraat Odası Başkanlığı ile ARGE konusunda çalışmalar yapacaklarını aktardı.



Bölgenin tarımsal açıdan kalkınması için seracılıkla ilgili gerçekleştirilen projelerin gerekli insan kaynağının sağlanması noktasında bir fırsat olacağını ifade eden Duman, ADÜ Rektörü Pof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in her konuda destek olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.



Aydın’ın tarım şehri olmasından dolayı seracılık konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Milletvekili Mustafa Savaş Aydın’da, 700 dönümlük bir alanda OSB Sera Alanı tahsisi yapıldığını, bu alanlarda son teknoloji ve termal ısınmadan faydalanılacağını aktardı. Seracılık bölümünde okuyan gençlerin hem Sultanhisar’da hem de Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterecek firmalarda istihdam edilebileceğini ifade eden Savaş, programın açılmasında emeği geçen başta ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir' e ve yüksekokul personeline teşekkür etti.



Ziyaret, Sultan MYO’da gerçekleştirilmesi planlanan gelecek dönem projeleri ve ÜniversiteSanayi iş birliğinin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.



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