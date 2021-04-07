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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu’dan Koçarlı’nın projelerine destek

İHA

Bakan Soylu’dan Koçarlı’nın projelerine destek

Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan iki proje için destek sözü aldı.

İzmir’de ‘Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı’na katılmasının ardından Ankara’ya hareket eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Aydın milletvekilleri eşliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ziyaret gerçekleştirdi. Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’in memleketi olması nedeniyle Koçarlı’ya ayrı bir önem göstermesiyle bilinen İçişleri Bakanı Soylu, Başkan Kaplan’ın Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ile Çakırbeyli Demokrasi Meydanı ve dükkan düzenlenmesi projelerine destek sözü verdi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "Koçarlımıza hizmet adına verdiği sözlerin arkasında duran, Koçarlı’ya gönül vermiş Değerli İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’dan, Koçarlı Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ile Çakırbeyli Demokrasi Meydanı ve dükkanların düzenlenmesi projelerimizle ilgili söz aldık. İlçemize değer katacak bu iki proje de 2023 hedeflerimize dönük olarak Koçarlımız için çok büyük önem taşıyor. AK Parti Aydın Milletvekillerimiz ile ziyaret ettiğimiz ve projelerimizi sunduğumuz İçişleri Bakanımız Soylu’ya ilçemize verdiği desteklerinden dolayı, şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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