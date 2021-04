Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) katılımcı belediyecilik anlayışıyla, hızlı ve etkin çalışma planı için düzenlediği muhtar toplantılarını Sultanhisar ilçesi ile sürdürdü. Atça Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya ABB Başkanvekili Barış Altıntaş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır katıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin Sultanhisar’da yaptığı ve yapılması planlanan hizmetleri konusunda muhtarlara kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Muhtarlar bu toplantıda mahalleleri ile ilgili tüm talep ve önerilerini ifade etti. Bu talep ve önerileri tek tek not eden Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, anında bilgilendirme yaptıktan sonra öneriler belirli bir iş planı ile takvime bağlandı. Gerekli çalışmaların muhtarlarla koordineli şekilde yapılacağını belirten Büyükşehir temsilcileri, Sultanhisar Belediyesi ile birlikte hizmetleri tek tek yapacaklarını ifade ettiler.

“Mahallelerin yolundan suyuna, tabelasından sosyal yardımına varana kadar her meselede istişarede buluyoruz”

ABB Başkanvekili Barış Altıntaş çözüm odaklı çalışma anlayışı ile ilçe ilçe tüm muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapacağımızı anlatıyoruz muhtarlarımız da taleplerini iletip, önerilerini ve fikirlerini sunuyorlar. Mahallelerin yolundan suyuna, tabelasından sosyal yardımına varana kadar her meselede istişarede buluyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları konusunda öncelikli olanları da yine muhtarlarımız ile belirlemiş oluyoruz. Bugün Sultanhisar’da yaptığımız toplantıya Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya’da eşlik etti. Büyükşehir ve Sultanhisar belediyelerimiz muhtarlarımızla koordineli şekilde hizmetleri yerine getirecektir. Toplantımıza katılarak değerli görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sultanhisarlı muhtarlar da doğrudan bilgilendirme ve hızlı çözüm için geliştirilen bu toplantının düzenlenmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



