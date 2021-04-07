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Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' projesinde imzalar atıldı

İHA

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' projesinde imzalar atıldı

Avrupa Komisyonuna sunulan 'Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' (Promoting Social Economy for Sustainable Agriculture and Rural Development Proses) projesi sözleşmesi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından imzalandı.

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonuna sunulan ‘Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' projesi Avrupa genelinde başarılı bulunan ilk 22 proje arasına girerek desteklenmeye hak kazandı. Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Yürütme Ajansı (EASME) tarafından 2020 yılı Haziran ayında yayınlanan COSME Programı Sosyal Ekonomi Misyonları Teklif Çağrısı kapsamında, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından ilimizdeki sosyal ekonomi paydaşlarını hedef alan proje tasarlanarak Komisyona sunuldu. 12 ay sürecek olan proje ile İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye'de benzer sosyal ekonomi önceliklerine sahip bölgesel ve yerel yönetimlerden oluşan bir ağ oluşturmak ve bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için alan oluşturmak ve böylece bir sosyal sürdürülebilir ekonomi toplumlarının oluşmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Projede Aydın Valiliği’nin liderliğinde, sosyal ekonomi alanında işbirliği geliştirmek için benzer ekonomik ve sosyal özelliklere sahip İspanya’dan Carmona Belediyesi, İtalya’dan Jelsi Belediyesi ve Portekiz’den Cordinha belediyesi ile bir konsorsiyum oluşturuldu. Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma için sosyal ekonominin geliştirilmesi amacıyla, İtalya, İspanya ve Portekiz’den eşdeğer kurumlar ile bir araya gelerek, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacak yerel sosyal ekonomi paydaşları ise Efeler Kaymakamlığı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koçarlı Belediyesi, TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş Aydın İli, Karacasu İlçesi S.S Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Aydın ili Karacasu ilçesi S.S. Karacasu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Nazilli ve Çevresi S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR KOOP), Efeler Ziraat Odası, Karpuzlu Ziraat Odası, Karpuzlu Organik Zeytin Üretici Birliği, Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği (SOYED), Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası oldu.

Proje katılımcısı sosyal ekonomi paydaşları, İtalya, İspanya ve Portekiz’den proje ortağı yerel yönetimler ve sosyal ekonomi paydaşları ile Aydın, Carmona ve Jelsi’de gerçekleştirilecek olan 3 çalıştaya katılacak. Projede Aydın'daki sosyal ekonomi paydaşlar ile karşılıklı deneyim paylaşımı yapacak ve iş birliği geliştirecek yabancı sosyal ekonomi paydaşları; İspanya’dan Carmona Belediyesi İşletmesi Fomento Los Alcores s.l, Astego Iteaf Sevilla TarımArge Destek firması, Agrcola Carmonense sca Kooperatifi, İtalya’dan Molise Region Bölgesel Yönetimi, Molise verso il 2000 Bölge Kalkınma Ajansı, Molise Üniversitesi, Tarım, Çevre ve Gıda Bölümü, LegacoopCIA Meslek Birliği, ARSARPKırsal Kalkınma Bölge Ajansı, Molise Ticaret Odası, Portekiz’den, Quinta de Baixo Tarım Derneği, SIRO, Entegre Organik Geri Dönüşüm Sistemleri ve Tarım ve Balıkçılık Bölge Müdürlüğü oldu.
Proje kapsamında ayrıca, Sosyal Girişimcilik üzerine MOOC (Çevrimiçi Eğitim Platformu) ve ‘Sosyal Ekonomi Alanındaki İyi Uygulamalar Kitabı’ oluşturulacak, özel sektör ve kamu otoritelerinin sosyal ekonomi konusundaki farkındalıklarını artırmak için faaliyetler düzenlenecek. Günümüzde sosyal ekonomi, geleneksel sektörler olan özel ve kamu sektörleri yanında üçüncü büyük sektör olarak kabul görmeye başladı. Avrupa’da sosyal ekonomi, Avrupa’daki işletmelerin yüzde 10’unu temsil eden 2 milyon işletmeyi ve AB’deki çalışan nüfusun yüzde 6,5’ine karşılık gelen 14 milyondan fazla çalışanı kapıyor.

Aydın Valiliği tarafından yürütülecek olan ‘Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi' projesi ile Aydın'daki sosyal ekonomi paydaşlarının Avrupa’dan eşdeğerleri ile bilgi ve deneyim alışverişinde bulunarak, gördükleri iyi uygulamaları transfer ederek Aydın'ın sosyal ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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