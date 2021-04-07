CHP Nazilli İlçe Yönetiminde 11 kişi istifa etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetiminden 11 kişinin istifa etmesi sonucu Serkan Sevim yönetimi düştü. İstifaları değerlendiren CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “İstifalar bize ulaştı. En kısa sürede yeni başkan atayacağız” dedi.

İstifaların bu sabah eline ulaştığını söyleyen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Sabahleyin Nazilli İlçe örgütü yönetici arkadaşlarımız istifalarını ilettiler. Bu durum karşısında partimizin tüzüğü gereği yönetimin üçte 2’si istifa edince yeni bir atama yapıp, komisyon atayıp, o komisyonla Nazilli İlçe Örgütümüz çalışmalarına devam edecek. Herkes müsterih olsun. CHP’nin kadroları içinde bir takım karar almayla ilgili fikir ayrılıkları ile ilgili bu tür istifalar zaman zaman olur. İstifa eden arkadaşlarımın hiçbirinin partiden istifası söz konusu değil. Partiye bağlılıkları devam ediyor. Bunlar olabilecek şeyler" dedi.



Vakit kaybetmeden ilçe örgütüne yeni bir başkan atayacaklarını söyleyen Başkan Çankır, "Önümüzdeki kısa bir süreçte Nazilli İlçe Örgütüne gerekli atamalar yapılır ve örgütümüz görevine devam eder. Bizim asıl gündemimiz esnaf, çiftçimizin içinde bulunduğu ağır portre. Nazilli İlçe Örgütümüzde üzerine düşen bu görevi CHP’nin görevlerini hakkaniyetle bugüne kadar yerine getirdi. Bu günden sonra yapılacak atamanın arkasından görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Gerek Nazilli İlçe Örgütü gerek Aydın İl Başkanlığı gerekse CHP’nin bütün kadrolarının önündeki tek gündem CHP’nin kadrolarının halkımızla kol kola girerek iktidara gelmesidir. Partilerin içinde böyle şeyler olur. Yolumuza devam edeceğiz. İlçe yönetimi kendi içinde fikir ayrılıklarına düşmüşler. Nazilli’deki komisyon seçimleri ile ilgili. Bundan dolayı da böyle bir karar almışlar. Saygı duyuyoruz bu karara. CHP dinamik bir örgüttür. Fikirsel görüşler her zaman ortaya çıkar" dedi.



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