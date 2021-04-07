Söke'de ekmeğe zam yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Söke'de 1,50 TL’ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 230 gram 2 TL olarak güncellendi. Fırıncı esnafının un, maya, yakıt ve işçilik ücretleri gibi maliyet artışlarını gerekçe göstererek alınan zam kararı, uygulanmaya başlayacak. Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı ise 3 Lira olması bekleniyor. 250 gram ramazan pidesinin fiyatının 3 TL olarak belirlendiği ancak satış listesine işlenmediği, bir kaç gün içinde kesin fiyat listesine ekleneceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.