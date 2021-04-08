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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Belediyesi sokak hayvanları için beslenme noktaları kuruldu

İHA

Germencik Belediyesi sokak hayvanları için beslenme noktaları kuruldu

Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmesi için anlamlı bir çalışma yaparak hayvan beslenme noktaları kurdu.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, özellikle pandemi döneminde kısıtlamalardan dolayı insan etkileşiminin azalmasıyla beslenme anlamında zor günler geçiren sokak hayvanları için önemli bir çalışma gerçekleştirerek, ilçenin birçok noktasına hayvan beslenme aparatları koydu. Günlük olarak takip edilecek ve hayvanlara mama ve su sağlayacak beslenme noktaları hayvanseverler başta olmak üzere ilçe sakinlerince memnuniyetle karşılandı. Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekiplerince sürekli olarak beslenmeleri takip edilen sokak hayvanları artık sistemli bir şekilde bu noktalardan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
“Can dostlarımız sokak hayvanları için çalışmalarımız sürecek”
Pandemi eylem planını başarılı bir şekilde uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bu kapsamda sokak hayvanlarına yönelik de önemli çalışmalar gerçekleştirerek, GESA ekipleri aracılığıyla günlük mama ve su desteği sağlamıştı. Sistematik bir şekilde sürdürülebilmesi için hayvan beslenme noktaları koyan Belediye Başkanı Öndeş şunları kaydetti;
“Can dostlarımız sokak hayvanları için de zor bir dönem oldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sokak hayvanlarının beslenme anlamında zorluk yaşamaması için sürecin başından beri mama desteğimiz sürüyor. Bunu sistemli bir hale getirmek için hayvan beslenme noktaları oluşturduk. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız sürecek"

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