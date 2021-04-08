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Aydın Ticaret Borsası, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği’ni ağırladı

İHA

Aydın Ticaret Borsası, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği’ni ağırladı

Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) , Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret eti.
Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) Başkanı Avukat Senem Bircan, AGİKAD yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. AGİKAD, gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Yıldız ve Yakup Er, Meclis Üyeleri Cihan Can ve Adem Türkmen, Genel Sekreter Neslihan Duymaz ile bir araya geldi.
AGİKAD’ın 12 Mart’ta yapılan seçimli olağan genel kurulunda, başkan seçilen Avukat Senem Bircan, göreve gelmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri ile beraber Aydın Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek yeni dönemde hayata geçirecekleri projelere ilişkin istişarelerde bulundu.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, AGİKAD’ın kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda duyarlı projeler üstlendiğini ve ziyaretlerinden dolayı da memnun olduklarını ifade etti. Aydınlı girişimci kadınların iş hayatına girmesi için köprü olan AGİKAD’ın, yeni dönemde de hayata geçirecekleri projelerle adından söz ettireceğine inançlarının tam olduğunu belirten Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak işbirliği içerisinde olmaktan ve ortak projeler geliştirmekten son derece memnuniyet duyacaklarını ifade ederek yeni dönem çalışmaları için AGİKAD’a muvaffakiyetler diledi.
AGİKAD yönetim kurulu başkanlığına seçilmesiyle birlikte kurulduğu günden bugüne birçok Aydınlı girişimci kadının iş hayatına atılması adına önemli çalışmalarda bulunan AGİKAD’ın yeni dönemde de sürdürülebilir esaslı projelere imza atacağını dile getiren AGİKAD Başkanı Avukat Senem Bircan, Aydın ilinde ve ülkemizde kadın girişimci sayısının arttırılması, kadın işgücünün yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirterek Aydın Ticaret Borsası ile ortak projelerde yer almaktan memnun olacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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