Aydın BŞB Bursa'da rövanşa çıkıyor

AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-6'ncılık etabındaki ilk maçında evinde Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Aydın temsilcisi rakibini yenmesi halinde seride durumu 1-1'e getirip, sezonu 5'inci sırada tamamlama umudunu koruyacak.
Mavi-beyazlılar, bir kez daha mağlup olması durumunda ligi 6'ncı sırada bitirecek. Seride eşitlik halinde üçüncü ve son maç pazar günü yine Bursa'da oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2021-04-08 12:36:31
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