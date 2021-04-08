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Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

İHA

Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (09.04.2021 Cuma) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey yönlerden il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (5070 km/sa) yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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