Sümerpark Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi işbirliği ile yenileniyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Sümerpark’ta yapılan yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Özcan, “Büyükşehir’in bu alanda hizmet verecek olması Nazilli için kazanımdır” dedi.

Nazilli Sümerpark’ın Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesiyle birlikte ilçenin en büyük yeşil alanında hummalı çalışma devam ediyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Sümerpark’ta bir araya gelerek yapılan yenilikleri ve çalışmaları birlikte inceledi.

Sümerpark’ta Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekipler bakım onarım, tadilat ve iyileştirme çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de budama, çim biçme ve çiçek dikim çalışmalarını tamamladı. Bunlarla birlikte parktaki piknik masalarının sayısı da arttırıldı.

“Büyükşehir’in bu alanda hizmet verecek olması Nazilli için kazanımdır”

Sümerpark’ın Nazilli’nin değerlerinden bir tanesi olduğunu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan “Burası Atatürk’ün Nazilli’ye hediye ettiği Sümerbank’ın lojman evlerinin olduğu bir bölgeydi. 2013 yılında çıkan yerel yönetimler yasasında yapılan değişiklikle beraber hukuk süreci başladı. Bu hukuki süreç neticelendi. Kararın kesinleşmesi sonrasında Nazillimize hizmet etmek adına Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte bu bölgede memleketimiz ve vatandaşımıza hizmet için ortaklaşa neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanımız Ufuk Bey ile birlikte Sümerpark’a gelerek çeşitli incelemelerde yaptık. Sahayı iyi bilen arkadaşlarımız ve daire müdürlerimiz ile beraber yapılacaklar hususunda kendilerine bilgilendirmelerde bulunduk. Nazillimizin hizmet alması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanda Büyükşehir Belediyemizin de hizmet verecek olması Nazilli için bir kazanımdır” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen, yapılan çalışmalarla birlikte Sümerpark’ın vatandaşlar için çok daha kullanışlı hale geleceğini belirterek “Başkanımız Özlem Çerçioğlu Sümerpark’ta yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Nazilli Belediyemiz ile işbirliği içinde parkın fiziki koşullarını en iyi hale getireceğiz. Çocuklar için oyun gruplarını yeniliyoruz ve zemin yenileme çalışması yapacağız. Sümerpark bu yaz yenilenmiş yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” dedi.

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