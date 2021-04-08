Koçarlı yenilenebilir enerji üssü olacak

Ankara'da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği'nin 2021 yılı olağan meclis toplantısına katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin adını yenilenebilir enerji alanında da duyuracak çalışmaların startını verdiklerini açıkladı.

Ankara’da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği’nin 2021 yılı olağan meclis toplantısına katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geçtiğimiz yıl Güneş Enerji Santrali kurulumu için adım attığı Koçarlı’nın adını yenilenebilir tüm enerji kaynaklarında da duyurmak için çalışma başlatacaklarını söyledi.

“Projelerin startını veriyoruz”

Mart ayında gerçekleşen belediye meclis toplantısında Enerji Kentleri Birliği’ne üye olmayı kararlaştırdıklarını açıklayan Başkan Kaplan, “Allah’ın nimeti olan kaynaklarımızı doğru kullandığımızda Koçarlı’nın yenilenebilir enerji konusunda söz sahibi olmasının önünde hiçbir engel yok. Koçarlı’mızı yeni üyesi olduğumuz ‘Enerji Kentleri Birliği’ vesilesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buluşturacak projelerin startını veriyoruz. Enerji Kentleri Birliği’nin bünyesinde yürütülen projelerin Koçarlımızda da uygulanabilir olması adına çalışma başlatacağız. Gerçekleşen Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı’nda yeniden birlik başkanı seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Toplantıda alınan kararlar, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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