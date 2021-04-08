Başkan Güler sağlık merkezi inşaatını inceledi

Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde eski sağlık ocağı yerine yapılan yeni sağlık merkezi inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mahallede bulunan sağlık ocağı eski ve depreme dayanıksız olabileceği düşünülerek yıkılmış, yerine daha modern bir sağlık merkezi kurmak için çalışmalara başlanmıştı. Yeni yapılan sağlık merkezinin kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Köşk’te yapılan mahalle başkanları toplantısı sonrasında AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu ile birlikte Sağlık Ocağı inşaatında incelemelerde bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Köşk Belediyesi olarak mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda Çiftlik mahallemizde bulunan vatandaşlarımızın daha ferah ve modern bir ortamda sağlık hizmeti alabilmeleri için yaptığımız girişimler sonucunda eski sağlık ocağı yerine yapımına başlanan, yeni sağlık merkezimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda yeni merkezimizin inşası tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Köşkümüze hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.



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